الحوثي: مؤتمر وارسو ليس سوى محطة من محطات المؤامرات على الأمة

أكد زعيم حركة "أنصار الله" اليمنية (​الحوثيين​) ​عبد الملك بدر الدين الحوثي​ أن "مؤتمر ​وارسو​ ليس إلا محطة من محطات كثيرة حيكت فيها المؤامرات على الأمة"، مشيراً إلى أن "ما يميز مؤتمر وارسو عن سابقاته من المحطات هو الظهور في العلن لما كان يجري في الخفاء".

وأوضح الحوثي، في بيان، أن "ظهور وزير الخارجية اليمني ​خالد اليماني​ إلى جانب رئيس الوزراء ال​إسرائيل​ي ​بنيامين نتانياهو​ صورة فاضحة ومخزية وكاشفة عن الموقع الذي يراد لشعبنا أن يكون فيه"، معتبراً أن "الخونة المرتزقة أرادوا لشعبنا العزيز أن يكون دمية لإسرائيل وأداة من أدوات ​أميركا​ كما فعلوا هم".

وشدد الحوثي على أن "شعبنا العزيز ثابت على مواقفه الإيمانية والأخلاقية إلى جانب ​الشعب الفلسطيني​ والمقدسات ومتمسك بقضايا الأمة"، داعياً لـ "خروج شعبنا يوم الأحد المقبل للتأكيد على براءته من أولئك الخونة المنافقين"، موضحاً أن "شعبنا اليمني في خروجه القادم يؤكد على ثباته على مواقفه المبدئية الإيمانية وصموده المستمر في التصدي للعدوان".