التحالف: إصدار 22 تصريحا لسفن تحمل مشتقات نفطية ومواد أساسية وغذائية لليمن

أفادت ​التحالف العربي​ عن "إصدار 22 تصريحا لسفن تحمل مشتقات نفطية ومواد أساسية وغذائية إلى ​اليمن​"، مشيراً إلى أن "ميليشيا الحوثي تستمر في تعطيل دخول 4 سفن لميناء الحديدة منذ 11 يوما"، مضيفاً: "ميليشيا الحوثي لم تستقبل السفن في ميناء الصليف اليمني منذ أكثر من شهر".

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