بري لأبي خليل: قدمتم 39 قانوناً في كل الحكومات وكل العهود

أكد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ رادا على عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيزار أبي خليل​ "أنكم قدمتم 39 قانوناً في كل الحكومات وكل العهود".

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