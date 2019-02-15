الغريب: لا يمكن إحداث خرق بملف النازحين من دول التواصل مع الدولة السورية والحريري كان متفهما

علق وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​ على ما قاله رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ حول عودة ​النازحين السوريين​ إلى بلادهم، مؤكداً أن "​البيان الوزاري​ واضح في هذه النقطة حول العودة الآمنة للنازحين ونحن كنا واضحين مع الحريري من الاول برؤيتنا للمساعدة في هذا الموضوع ولا شيء سيثنينا للقيام بطي هذه الصفحة".

ولفت إلى أن "ملف النازحين هو ملف متشعب لا محلي وشائك فيه تدخلات اقليمية ودولية ومحلية لا نرى أي حل لأزمة ​النزوح​ وامكانية احداث خرق جديد من دول التواصل مع ​الدولة السورية​ وكنا واضحين بهذا الموضوع مع الحريري وكان متفهما".