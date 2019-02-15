فتفت: شباب لبنان يطلبون استعادة الثقة بالدولة 

أكد عضو ​كتلة المستقبل​ النائب ​سامي فتفت​ في كلمة له خلال جلسة مناقشة ​البيان الوزاري​ أن "شباب ​لبنان​ يطلبون استعادة الثقة بالدولة وهذه الثقة لا تعود الا في ظل شعور كل مواطن بانه يتساوى مع الاخر وهذا لن يحصل اذا كانت الدولة لا تملك حصرية ​السلاح​ ومن هنا ندعو للإسراع بالبحث ب​الاستراتيجية الدفاعية​ لتعود ثقة الناس بالدولة".

واشار فتفت الى اننا "نطلب من ​الحكومة​ ان يكون لها سياسية شبابية كما ندعوها لاعادة الثقة ب​المدارس الرسمية​ واعطاء الاهمية للتعليم التقني"