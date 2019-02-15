فتفت: شباب لبنان يطلبون استعادة الثقة بالدولة 

أكد عضو كتلة المستقبل النائب سامي فتفت في كلمة له خلال جلسة مناقشة البيان الوزاري أن "شباب لبنان يطلبون استعادة الثقة بالدولة وهذه الثقة لا تعود الا في ظل شعور كل مواطن بانه يتساوى مع الاخر وهذا لن يحصل اذا كانت الدولة لا تملك حصرية السلاح ومن هنا ندعو للإسراع بالبحث بالاستراتيجية الدفاعية لتعود ثقة الناس بالدولة".
واشار فتفت الى اننا "نطلب من الحكومة ان يكون لها سياسية شبابية كما ندعوها لاعادة الثقة بالمدارس الرسمية واعطاء الاهمية للتعليم التقني"
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