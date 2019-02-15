الاناضول: شرطة إسطنبول تستجوب مسؤولي مطعم باع قتلة خاشقجي لحما نيئا

أفادت وكالة "الاناضول" بان "​الشرطة التركية​ حصلت على إفادات مسؤولي أحد المطاعم في ​إسطنبول​، سبق لفريق اغتيال الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​، أن اشترى منه 32 كليوجراما من اللحم النيء، عقب تنفيذ الجريمة"، موضحةً أن "مسؤولي المطعم أبلغوا رجال الشرطة، بكافة ​تفاصيل​ الطلبية، الذين بدورهم صادروا تسجيلات كاميرات المطعم، للاطلاع عليها بشكل تفصيلي".

وكانت مديرية أمن ​اسطنبول​ لفتت يوم أمس إلى أن "هناك احتمال أن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي تم حرقها في فرن داخل القنصلية ​السعودية​ بعد تقطيعها".

وأوضحت المديرية أن "فريق اغتيال خاشقجي طلب بعد ارتكاب الجريمة من أحد المطاعم الشهيرة 32 وجبة لحم غير مطبوخ"، مشيرة إلى أن "موظف مدخل القنصلية السعودية بإسطنبول لم يبلغ المسؤولين عن وجود شخص ينتظر خاشقجي في الخارج رغم أنه رأى خطيبته خديجة جنكيز".