الحريري لجميل السيد: "أفضل شي تسكت"

خاطب رئيس الحكومة سعد الحريري النائب جميل السيد بالقول "أفضل شي تسكت واحترم نفسك"، مشيراً إلى أن "المشكلة أن هناك شخص لا يريد أن يحترم الشهداء".
وكان السيد قد طلب الرد على كلام عضو كتلة "المستقبل" سامي فتفت حول فبركة ملفات أثناء الوجود السوري في لبنان. ولفت السيد إلى أن الحريري التقى محمد زهير الصديق الذي طلب منه تغيير الإفادات من أجل اتهام الضباط الأربعة.
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