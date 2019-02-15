شكري يبحث مع اللجنة اليهودية الأمريكية سبل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الجمعة، مع وفد اللجنة اليهودية الأمريكية، سبل استئناف عملية السلام في الشرق الأوسط والجهود المصرية لتحقيق المصالحة الفلسطينية، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن.

كما تناول اللقاء العلاقات المصرية الأمريكية في ضوء الطابع الاستراتيجي لهذه العلاقات وما تحققه من مصالح مشتركة للبلديّن.

وذكر المستشار أحمد حافظ المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الوفد استمع بشكل مفصل خلال اللقاء إلى عرض لتطورات القضية الفلسطينية والجهود المبذولة لاستئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس المرجعيات الدولية المُتفق عليها وحل الدولتيّن من أجل التوصل لتسوية دائمة وعادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، حيث شدّد الوزير شكري على أهمية أن تضمن هذه التسوية إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح حافظ أن شكري شدد على أهمية الدور الذي تلعبه الدوائر الأمريكية المختلفة في تنشيط وتعزيز العلاقات الأمريكية مع مصر، مبرزًا أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول القضايا الإقليمية، لا سيما في ظل توالي الأزمات وتزايد التحديات والمخاطر التي تواجهها منطقة الشرق الأوسط.