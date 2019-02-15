ترامب يصدر إعلاناً بشأن سوريا خلال 24 ساعة

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إنه سيصدر إعلاناً بشأن سوريا خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، بينما ينتظر الحلفاء الأوروبيون وروسيا كيفية تنفيذه للقرار الذي اتخذه في ديسمبر لسحب القوات الأميركية من البلاد.

وأضاف ترامب خلال مناسبة في البيت الأبيض "لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على داعش والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة".