مصر تحبط محاولة إرهابية "إخوانية" في الجيزة

أحبط الأمن المصري اليوم محاولة تفجير عبوة بدائية الصنع في قوة أمنية بميدان الجيزة. وقال مصدر أمني "إنه تم إحباط محاولة عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية استهداف رتل أمني بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد (الاستقامة) بميدان الجيزة، مشيراً إلى أن خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية قاموا على الفور بإبطال مفعولها"، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. واتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية كافة الإجراءات القانونية لمباشرة التحقيقات.

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