وصول 3.4 مليون معتمر إلى السعودية وإصدار 3.8 مليون تأشيرة

وزارة الحج والعمرة

جدة - عبد المنعم البراشي :

أعلنت وزارة الحج والعمرة إصدار ثلاثة ملايين و896 ألف تأشيرة عمرة حتى تاريخ 9 جمادى الآخر لهذا العام.

وقالت وزارة الحج، في بيان صادر عنها اليوم، إن مجموع القادمين إلى المملكة وصلوا إلى ثلاثة ملايين و454 ألفًا و398 معتمرًا، في حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 431 ألفًا و293 معتمرًا، منهم 297 ألفًا و147 في مكة المكرمة، بينما يتواجد 134 ألفًا و146 في المدينة المنورة، بينما سجّلت مغادرة ثلاثة ملايين و23 ألفًا و105 معتمرين بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وأشارت إلى أن عدد الموظفين السعوديين في شركات ومؤسسات العمرة بلغ 10،124 موظفًا، منهم 8،386 من الذكور،

و1،738 من الإناث.

وقالت، إن المعتمرين وصلوا إلى المملكة موزعين بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية ثلاثة ملايين و69 ألفًا و62 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية وصل 357 ألفًا و165 معتمرًا، وسُجّل وصول 28 ألفًا و171معتمرًا عبر المنافذ البحرية.

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وجاءت أكثر الجنسيات قدومًا باكستان، وسجلت 683 ألفًا و317، تليها إندونيسيا 564 ألفًا و273، بعدها الهند 373 ألفًا و781، ثم اليمن 191 ألفًا و214، وماليزيا خامسًا 185 ألفًا و716 معتمرًا، لتأتي بعدها كل من: مصر 177 ألفًا و695، تركيا

143 ألفًا و74 معتمرًا، الجزائر 119 ألفًا و545، الأردن 97 ألفًا و552، بنجلاديش 86 ألفًا و476 معتمرًا.

ويهدف المؤشر الأسبوعي الذي أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجري الحالي، إلى تتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من معتمرين وزوّار، والوصول لمستويات متقدمة من الرضا عند المستفيدين، بما يحقق أحد أهم أهداف رؤية المملكة 2030 باستقطاب 30 مليون معتمر، وإثراء تجربة المعتمر وتحسينها من خلال خدمات متنوعة ذات جودة وقيمة عالية.

كما يقيس مؤشر العمرة الأسبوعي، خمسة جوانب رئيسة، تتمثل في عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمال أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين للمملكة بعد أن أدوا مناسك العمرة.