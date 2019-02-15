الارشيف / اخبار العالم

إطفاء كامل لشبكة الكهرباء في السودان

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

ارشيفية
وكالات

انقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء السودان مساء اليوم الجمعة.

 

وقالت وزارة الكهرباء في تعميم صحفي مساء اليوم، إن مركز التحكم القومي أكد حدوث

إطفاء كامل في الشبكة ونوهت إلى أن المهندسون والفنيون بدأوا في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

Advertisements
بصورة تدريجية.

 

ويعتبر انقطاع التيار الكهربائي الكامل عن السودان هو الرابع من نوعه منذ العام الماضي، فقد حدث الإطفاء في يناير وفبراير من العام الماضي، وكذلك في يناير من العام 2019.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إطفاء كامل لشبكة الكهرباء في السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا