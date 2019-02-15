إطفاء كامل لشبكة الكهرباء في السودان

ارشيفية

وكالات

انقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء السودان مساء اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الكهرباء في تعميم صحفي مساء اليوم، إن مركز التحكم القومي أكد حدوث

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إطفاء كامل في الشبكة ونوهت إلى أن المهندسون والفنيون بدأوا في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكةبصورة تدريجية.

ويعتبر انقطاع التيار الكهربائي الكامل عن السودان هو الرابع من نوعه منذ العام الماضي، فقد حدث الإطفاء في يناير وفبراير من العام الماضي، وكذلك في يناير من العام 2019.