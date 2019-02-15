الناتو يتهم روسيا بنشر صواريخ قادرة على ضرب مدن أوروبية

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستلوتنبرج، إن روسيا نشرت صواريخ قادرة على ضرب مدن أوروبية، في انتهاك لمعاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى.
وقال ستولتنبرج، اليوم الجمعة، في كلمة خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، "روسيا نشرت صواريخ تنتهك معاهدة الحد من الصواريخ النووية متوسطة المدى، وهي صواريخ سهلة التحريك وقادرة علىحمل رؤوس نووية وضرب مدن مثل ميونيخ".
وتابع ستولتنبرج "لذلك نحن خلف ومع قرار الولايات المتحدة (الانسحاب من المعاهدة) ولكن روسيا مازالت لديها الفرصة للرجوع، وندعو روسيا إلى الرجوع إلى الاتفاق".
وأكد ستولتنبرج أن "الناتو ليست لديه نية لتطوير أسلحة نووية في أوروبا"، مضيفا "ليست
وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت في وقت سابق، انسحابها رسميا من معاهدة التخلص من الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى الموقعة مع الاتحاد السوفييتي عام 1987، اعتبارا من يوم 2 فبراير الجاري. وقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة بدأت إجراءات انسحابها من معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى مع روسيا، وأنها ستبدأ في دراسة الرد العسكري على انتهاكات روسيا للمعاهدة.
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