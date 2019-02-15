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الجيش الجزائري يدمر مخبأين للذخيرة

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الجيش الجزائري يدمر مخبأين للذخيرةالجيش الجزائري
وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات من الجيش كشفت ودمرت مخبأ للذخيرة ببرج باجي مختار جنوب البلاد يحتوي على 37 قنبلة مضادة للأفراد، ومخبأ آخر بولاية سكيكدة شمال يحتوي على أدوية وأجهزة اتصال.


وقالت وزارة الدفاع الجزائرية - في بيان لها اليوم الجمعة - إنه

"في إطار مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، وبفضل استغلال المعلومات، كشفت دورية للجيش أمس إثر عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار مخبأ للذخيرة يحتوي على 37 قنبلة مضادة للأفراد عيار 34 ملم و 32 قذيفة

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مدفعية عيار 85 ملم، فيما كشفت ودمرت دورية أخرى بسكيكدة مخبأ يحتوي على أدوية، وأجهزة اتصال وأغراض أخرى".


وأضاف البيان أنه في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، ضبطت مفرزة مشتركة للجيش، بمنطقة واد الخملة، بولاية تندوف 57.4 كيلوجرام من المخدرات.
وأشار البيان إلى أن حرس الحدود ضبطوا في ولايتي النعامة وسوق أهراس ستة مهاجرين غير شرعيين من مختلف الجنسيات.

 

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