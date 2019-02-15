رئيسة النواب الأمريكي: إعلان ترامب حالة الطوارئ اعتداء على الدستور

كتب - شريف الجنيدي

علّقت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية لاستكمال تمويل جدار على حدود بلاده مع المكسيك.

واعتبرت نانسي بيلوسي، في تصريحات صحفية أوردتها وسائل إعلام أمريكية، إعلان ترامب حالة الطوارئ بشكل غير قانوني "اعتداء على الدستور".

وأضافت بيلوسي أن ما أقدم عليه ترامب هو

"استيلاء على السلطة"، مشيرة إلى أنه يحاول من خلال إعلان حالة الطوارئ تحقيق مراده "بعدما فشل في الحصول عليه دستوريًا".

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن ترامب حالة "الطوارئ الوطنية" في محاولة لاستكمال تمويل جدار على الحدود على المكسيك، قائلاً

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إنه "سيوقف الغزو الذي تتعرض له بلاده".

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده في البيت الأبيض، إن الجدار الذي سيبنى على حدود المكسيك سيوقف الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.

وأضاف: "أحد الأمور التي قلت إنني أود أن أفعلها هو تأمين الحدود، لأن هناك كميات كبيرة من المخدرات التي تتدفق إلى بلدنا، والكثير منها يأتي من الحدود الجنوبية".

وأكد الرئيس الأميركي أنه سيستخدم صلاحياته التنفيذية لتمويل الجدار.