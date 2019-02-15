كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضوان بالكونجرس: ترامب يمزق الدستور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال أكبر عضوين ديمقراطيين بالكونجرس الأمريكي، الجمعة، إن "الرئيس دونالد ترامب انتهك سلطة تخصيص الأموال العامة التي يمنحها الدستور للكونغرس بإصدار إعلان طوارئ لتخصيص أموال لبناء سياج حدودي وهددا بتحرك قضائي".

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وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، والسناتور تشاك شومر، زعيما الديمقراطيين في مجلس الشيوخ في بيان مشترك: "إن الكونجرس سيدافع عن سلطاتنا الدستورية في الكونغرس، وفي المحاكم، وأمام الجمهور بكل وسيلة متاحة".

وأضاف شومر وبيلوسي أن "الكونغرس لن يترك الرئيس يمزق الدستور".