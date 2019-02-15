كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ لضمان تمويل جدار حدودي مع المكسيك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حالة الطوارئ الوطنية من أجل ضمان تمويل بناء جدار على الحدود الجنوبية لبلاده مع المكسيك.

وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة بالبيت الأبيض، إن إعلانه لهذا الأمر يتسق مع الإجراءات التي اتخذها ممن سبقوه من الرؤساء بشأن هذا الصدد، مضيفًا أنه سيوقع على سجل حالة الطوارئ وهو أمر ليس بجديد، حيث تم توقيع على هذا السجل عدة مرات من قبل من جانب رؤساء آخرين.

وأوضح ترامب أنه اتخذ هذا الإجراء للتصدي لما وصفه بـ "غزو" بلاده بالمواد المخدرة، وعمليات الاتجار بالبشر، مؤكدًا أن السلطات الأمريكية ستواجه "الأزمة الأمنية القوية" على الحدود الجنوبية لبلاده.

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وأوضح ترامب أنه سيوقع الورقة النهائية لإعلان حالة الطوارئ الوطنية لتمويل الجدار بمجرد عودته إلى المكتب البيضاوي، متوقعًا أن يكون هناك طعن قانوني على هذا الإجراء.

ودافع ترامب عن قراره بسحب أموال من ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية المخصصة للتشييد العسكري من أجل بناء جدار حدودي، معربًا عن اقتناعه بأن بعض الجنرالات العسكريين يعتقدون أن هذا الأمر أكثر أهمية، مشيرًا إلى أنه رفع الميزانية العسكرية خلال السنوات الأخيرة.

وأعرب ترامب عن أسفه لعدم تمكنه من بناء الجدار في وقت سابق من فترة رئاسته، ملقيًا باللائمة في ذلك على من وصفهم بـ"أنهم لم يتحركوا خطوة"، مؤكدًا "نحن الآن نأخذ هذه الخطوة".