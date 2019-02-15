وزير خارجية الإمارات: لإسرائيل الحق في “الدفاع” عن نفسها – فيديو

أقر وزير خارجية الإمارات، عبد الله بن زايد، بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها إزاء تهديدات إيران، وحزب الله، اللذين تعدهما دول عربية داعمين رئيسيين للإرهاب في المنطقة.

جاء ذلك في فيديو مسرب، نشر، قبل ساعات، وفق وسائل إعلام، منها “هآراتس” العبرية، في إحدى جلسات مؤتمر وارسو، الذي عقد في العاصمة البولندية على مدار يومين (أول أمس الأربعاء، وأمس الخميس)، وحضره رئيس الوزراء الإسرائيلي، “بنيامن نتنياهو”، ورفضت فلسطين المشاركة فيه.

وردا على سؤال من مدير الجلسة بشأن الأنشطة العسكرية الإسرائيلية في سوريا ضد قوات إيران، وحزب الله، أجاب بن زايد: “لدى كل دولة الحق في الدفاع عن نفسها حين تتحداها دولة أخرى”.

واستضافت العاصمة البولندية وارسو، أول أمس، وأمس، فعاليات مؤتمر بشأن إيران، والشرق الأوسط، بمشاركة مسؤولين من عشرات الدول، لا سيما وزراء خارجية دول الشرق الأوسط.

وجلس “نتنياهو” إلى جانب وزير الخارجية البحريني، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، قبل أن يجاوره في جلسة لاحقة وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، وسبق أن التقى وزير الخارجية العماني، يوسف بن علوي به، على هامش المؤتمر.

Advertisements

وقال “نتنياهو”، في حديث سابق للصحافيين، إن مؤتمر وارسو “يشكل نقطة تحول تاريخية بمشاركة ستين ممثلا عن دول غربية، ووزراء خارجية دول عربية، وإسرائيل”.

وتوجه نتنياهو بالشكر إلى الإدارة الأمريكية لتنظيم هذا المؤتمر، الذي جمع إسرائيل بدول عربية لمواجهة إيران.

وبخلاف عمان والقاهرة، عادة ما تنفي بقية العواصم العربية تطبيع علاقاتها مع تل أبيب، في ظل رفض شعبي عربي لمثل هذا التوجه في ظل الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين.