نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية من الدرجة الممتازة وحتى الثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 24) أبناء اللد (2-0) هبوعيل كتمون القدس سكتسيا نس تسيونا (2-0) هبوعيل إكسال الدرجة الأولى – المنطقة الجنوبية (الجولة 20) بيتار نورديا القدس (2-1) شمشون كفر قاسم الوحدة كفر قاسم (2-0) نادي كرة قدم حولون الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 20) أبناء زلفة (1-1) مكابي كريات آتا هبوعيل هرتسليا (2-0) هبوعيل باقة الغربية هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (3-0) هبوعيل كفر كنا الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 22) مكابي بيتح تيكفا (2-1) أبناء يافا النادي الرياضي تل أبيب (2-3) شباب الطيبة اتحاد أبناء جت (0-1) هبوعيل كفر برا هبوعيل كفر قاسم (2-1) بيتار بيتح تيكفا الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "ب" (الجولة 22) عيروني معليه أدوميم (5-0) عيروني كسيفة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 22) مكابي معلوت ترشيحا (1-2) هبوعيل البعينة مكابي طمرة (3-0) النهضة الناصرة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 22) هبوعيل رموت منشيه (1-2) أبناء عرعرة عارة أبناء مصمص (0-0) أبناء الفريديس Advertisements النادي الرياضي دبورية (7-0) أخاء إكسال هبوعيل صندلة (4-1) أبناء كفر قرع الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 21) النادي الرياضي حتسور (6-0) الأخوة سخنين شباب سخنين (4-0) أبناء البعنة الدرجة الثالثة – الجليل الأسفل (الجولة 19) أبناء بئر المكسور (3-0) مكابي كريات يام الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 19) شباب الهواشلة (3-5) مكابي يروحام الدرجة الثالثة – يزراعيل (الجولة 19) مكابي غيفعات أولغا (2-3) بيتار أم الفحم النادي الرياضي كفر كما (0-2) النادي الرياضي بردس حنا شباب إكسال (0-8) هبوعيل عين السهلة الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 19) بيتار كريات آتا (1-1) الأخوة الفريديس النادي الرياضي طيرة الكرمل (1-3) أبناء قلنسوة بيتار بردس حنا (2-5) أبناء جسر الزرقاء مكابي عسفيا (0-3) مكابي نافيه شعنان الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 21) نادي كرة قدم كفر قاسم (1-8) مكابي كفار يونة أبناء الطيرة (0-1) هبوعيل أورنيت هبوعيل جلجولية (4-4) النادي الرياضي نتانيا هبوعيل قلنسوة (2-0) شباب الطيرة

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