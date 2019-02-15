فوز بيتي لأبناء اللد وخسارة خارجية لهـ. إكسال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - فاز فريق أبناء اللد في مباراته البيتية على هبوعيل كتمون القدس بنتيجة هدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الـ24 من دوري الدرجة الممتازة.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق اللداوي بهدف مبكر أحرزه اللاعب بن بن يائير بعد مرور 10 دقائق على بداية اللقاء.

وخلال أحداث الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة حسم اللاعب غوف غيارة المباراة بهدف ثان لصالح أبناء اللد.

وبهذا الفوز رفع أبناء اللد رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يحتل المركز الخامس عشر وقبل الأخير بترتيب لائحة الدوري.

وسيحل الفريق اللداوي بمباراته المقبلة ضيفا على هبوعيل رمات هشارون يوم 25 من الشهر الجاري.

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خسارة خارجية لهبوعيل إكسال

خسر فريق هبوعيل إكسال مباراته الخارجية أمام سكتسيا نس تسيونا بنتيجة هدفين دون مقابل، في المباراة التي جرت أحداثها على ملعب الأخير.

وانتهى شوط المباراة الأول بتعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وخلال أحداث الشوط الثاني تلقت شباك الفريق الكسلاوي هدفين في الدقائق 51 و87.

ووصل الفريق الضيف خلال مجريات المباراة إلى فرص تهديفية عديدة إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى داخل شباك الفريق الخصم.

وبهذه الخسارة تجمد رصيد هبوعيل إكسال عند 23 نقطة وهو يحتل المركز الثالث عشر بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الفريق الكسلاوي في مباراته المقبلة نظيره هبوعيل العفولة يوم الجمعة المقبل.