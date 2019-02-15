الوحدة كفر قاسم يعود للانتصارات ويعزز صدارته للدوري

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عاد فريق الوحدة كفر قاسم إلى مسار الانتصارات بعدما فاز اليوم، الجمعة، بمباراته البيتية على نادي كرة قدم حولون بنتيجة هدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الـ20 من دوري الدرجة الأولى بالمنطقة الجنوبية.

وجرت أحداث المباراة على ملعب "أبو خميس" في كفر قاسم، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تعادل الفريقين سلبيًا 0-0، وعلى الرغم من وصول أصحاب الأرض إلى فرص تهديفية خلاله إلا أنه لم ينجح في زيارة شباك الفريق الخصم.

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وخلال أحداث الشوط الثاني تمكن الفريق القسماوي من استغلال فرصتين تهديفيتين، الأولى في الدقيقة 70 بواسطة اللاعب يوسي اسياغ والأخرى في الدقيقة 90 عن طريق اللاعب سامح مرعب.

وبهذا الفوز رفع الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 48 نقطة وهو يتصدر ترتيب لائحة الدوري بفارق 3 نقاط عن أقرب مطارديه.

هذا، وسيحل الفريق القسماوي في مباراته المقبلة ضيفا على مكابي يفنة يوم 23 من الشهر الجاري.