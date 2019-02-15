انت الان تتابع تفاصيل خبر ترامب سيصدر إعلاناً بشأن سوريا خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 08:26 مساءً - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه سيصدر إعلاناً بشأن سوريا خلال 24 ساعة، في حين ينتظر الحلفاء الأوروبيون وروسيا كيفية تنفيذه للقرار الذي اتخذه في ديسمبر الماضي بشأن سحب قواته من هناك.

وقال ترامب خلال مناسبة في البيت الأبيض: "لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا تتمثل بنجاحنا في القضاء على الخلافة (تنظيم الدولة)، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات الـ24 المقبلة".

من ناحية أخرى، أكد ترامب أن محادثات التجارة مع الصين "تسير بشكل جيد للغاية"، مؤكداً أن الولايات المتحدة "أكثر اقتراباً من أي وقت مضى من التوصل الى اتفاق تجاري حقيقي مع بكين يتيح تكافؤ الفرص للشركات الأمريكية".

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وأضاف الرئيس الأمريكي: إن "الرسوم الجمركية تؤذي الصين بشدة. هم لا يريدونها، وبصراحة فإننا إذا كان بإمكاننا إبرام اتفاق، فسيشرفني أن ألغيها (الرسوم)".

وفي سياق مختلف، أعلن ترامب حالة طوارئ بشأن قضية الجدار الحدودي مع المكسيك، والتي قال إنها ستسمح له بالوصول إلى المليارات من أجل بنائه دون موافقة الكونغرس، وهو ما قد يعرضه لمعارضة قانونية سريعة.

ويُعدّ الجدار من أبرز وعود ترامب لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أن من شأنه الحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.