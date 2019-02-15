انت الان تتابع تفاصيل خبر احتجاز 14 رهينة تونسية في ليبيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الجمعة 15 فبراير 2019 08:26 مساءً - احتجز مسلحون ليبيون، اليوم الخميس، 14 عاملاً تونسياً كرهائن في مدينة الزاوية، مطالبين السلطات التونسية بإطلاق سراح موقوف ليبي، وسط استهجان لتكرار احتجاز تونسيين داخل الأراضي الليبية.

وأفادت وسائل إعلام ليبية بأن المسلحين احتجزوا العمال التونسيين خلال توجههم إلى مكان عملهم في مصفاة النفط في الزاوية، مشيرين إلى أنه لا يُعلم حتى الآن مكان احتجازهم.

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ونقل موقع "218" الليبي عن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، قوله: "لا نعرف إلى أي جهة تنتمي المجموعة المسلحة، لكنها تطالب بإطلاق سراح ليبي موقوف في تونس متهم في قضية رأي عام".

وأكد عبد الكبير في تصريحات أخرى اليوم الجمعة لـ"إذاعة صفاقس" الحكومية، وجود مساع حثيثة للإفراج عن التونسيين المحتجين، مضيفاً أنهم بصحة جيدة.

وفي سياق متعلق، نفذ عدد من أهالي المحتجزين في منطقة قرقور جنوب ولاية صفاقس (جنوبي تونس) وقفة احتجاجية مطالبين بالإفراج فوراً عن أبنائهم.