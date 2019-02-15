شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: سأعلن الطوارئ على الحدود المكسيكية والان نبدء بالتفاصيل
وقال ترامب من حديقة الورود في البيت الأبيض "سوف أوقع على حالة طوارئ وطنية".
"نشهد غزوا بالمخدرات وغزوا من قبل العصابات وغزوا بشريا وهذا غير مقبول".
وطالب ترامب الكونجرس بتخصيص تمويل لبناء الجدار في مشروع قانون الموازنة العامة لتحقيق أحد أكبر تعهداته الانتخابية في 2016. ومن المقرر أن يوقع ترامب على مشروع قانون الموازنة إما اليوم الجمعة أو غدا السبت بعد أن أقرها الكونجرس بأغلبية كبيرة في وقت متأخر من مساء أمس الخميس دون تمويل للجدار مما شكل هزيمة تشريعية لترامب
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