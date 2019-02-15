شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين حادث التفجير بكشمير والان نبدء بالتفاصيل
وشدد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم على موقف الكويت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب ، مؤكدًا وقوفها الى جانب الهند في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أبنائها.
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