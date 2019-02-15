شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين حادث التفجير بكشمير والان نبدء بالتفاصيل

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الذي استهدف قافلة عسكرية في الجانب الهندي من إقليم كشمير وأدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وشدد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم على موقف الكويت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب ، مؤكدًا وقوفها الى جانب الهند في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أبنائها.