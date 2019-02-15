شكرا لقرائتكم خبر عن إحباط تفجير عبوة بدائية في القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت أجهزة الأمن المصرية اليوم من إحباط محاولة استهداف قوة أمنية بعبوة بدائية الصنع بمحيط مسجد بميدان الجيزة قرب العاصمة المصرية القاهرة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني قوله، إن خبراء المفرقعات من قوات الحماية المدنية قامت بإبطال مفعول العبوة التي زرعتها عناصر من "جماعة الإخوان الإرهابية" ، فيما اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.



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