الأمن الأمريكي يحقق في هروب سعوديين من القضاء بـ"مساعدة المملكة"

الخليج 365/ بغدادفتحت أجهزة الأمن الفدرالية الأمريكية تحقيقا في حالات محتملة لتهريب السلطات السعودية رعايا لها متهمين في قضايا جنائية على أراضي الولايات المتحدة وكندا.

ونقلت صحيفة "Oregonian" الأمريكية، اليوم الجمعة، عن السيناتور الديمقراطي من ولاية أوريغون، رون ويدن، وموظف في مكتبه أن "ضباط الأجهزة الأمنية الفدرالية فتحوا تحقيقا مشتركا من طرف وكالات عدة في قضايا مواطنين من السعودية تغيبوا عن محاكماتهم ربما بمساعدة حكومتهم".



وأوضحت الصحيفة، استنادا إلى معلومات حصلت عليها من أحد مساعدي السيناتور، أنه علم بفتح التحقيق يوم الأربعاء الماضي خلال لقاء أجراه مع مفوض مصلحة الجمارك والحدود، كيفين ماكالينان.

وبحث المسؤولان الرفيعان، بحسب المساعد، "على مدى 90 دقيقة حالات اختفاء مواطنين سعوديين في أوريغون ومناطق أخرى من الأراضي الأمريكية هربا من المحاكمة أو الملاحقة القضائية".

