إطفاء كامل لشبكة الكهرباء في عموم السودان

الخليج 365/ بغدادانقطع التيار الكهربائي في جميع أنحاء السودان مساء اليوم الجمعة.

وقالت وزارة الكهرباء في تعميم صحفي مساء اليوم، إن مركز التحكم القومي أكد حدوث إطفاء كامل في الشبكة، مؤكدة أن المهندسين والفنيين بدأوا في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة بصورة تدريجية.

ويعتبر انقطاع التيار الكهربائي الكامل عن السودان هو الرابع من نوعه منذ العام الماضي، فقد حدث الإطفاء في يناير وفبراير من العام الماضي، وكذلك في يناير من العام 2019.

