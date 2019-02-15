محمد بن راشد يؤكد عمق العلاقات الإماراتية الهندية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عمق العلاقات الإماراتية الهندية، وحرص قيادتي البلدين على تطويرها في المجالات كافة، بما يحفظ للبلدين والشعبين الصديقين مصالحهما الوطنية المشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الجمعة في دبي، بيناراي فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرلا الهندية والوفد المرافق.

و استعرض الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والمسؤول الهندي علاقات الصداقة التاريخية بين دولة الإمارات و الهند عموما، وبين دبي وكيرلا على وجه الخصوص.

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وتلقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال اللقاء، دعوة رسمية من رئيس وزراء كيرلا لزيارة الولاية التي يبلغ تعداد سكانها ما يزيد على الـ 35 مليون نسمة يكنون كل المحبة والتقدير لنائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وقيادة دولة الإمارات الرشيدة.



وحضر اللقاء ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات، ومحمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان حاكم دبي، وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.



