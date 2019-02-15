ولاية نيويورك تدرس الطعن على إعلان ترامب الطوارئ الوطنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - هددت ليتشا جيمس النائب العام لولاية نيويورك الأمريكية، الجمعة، باتخاذ إجراء قضائي ضد إعلان الرئيس دونالد ترامب حالة الطوارئ الوطنية بهدف تخصيص مليارات الدولارات لتمويل بناء جدار على الحدود مع المكسيك.

وقالت ليتشا جيمس، في بيان، "لن‭‭ ‬‬نقبل انتهاك السلطة هذا، وسنقاوم بكل الأدوات القانونية التي تحت تصرفنا".



جاء ذلك عقب كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن خلالها حالة الطوارئ الوطنية على الحدود مع المكسيك في خطوة من المتوقع أن تدخله في مواجهة مع الديمقراطيين الذين يصفون مساعيه بأنها محاولة غير دستورية لتمويل بناء جدار حدودي دون موافقة الكونجرس.

وسيسمح إعلان حالة الطوارئ لترامب باستقطاع تمويل خصصه النواب لأغراض أخرى لبناء الجدار، لكن بشرط ألا تتدخل محاكم أو الكونجرس لمنعه من هذا الإعلان.