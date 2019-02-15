الان تتابع وزير الإعلام اليمني: مأساة أمهات المعتلقين خلف قضبان الحوثي الأكبر بين الأوجاع والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، إن مأساة أمهات وأهالي المختطفين والمعتقلين القابعين خلف قضبان المليشيا الحوثية المدعومة من إيران ممن مر على اختطاف بعضهم أربع سنوات دون أن يعرف أهله مصيره هي الأكبر بين كل الأوجاع التي زرعتها المليشيا في كل بيت وقرية ومدينة يمنية.
وأضاف الإرياني، في تغريدة على حسابه الرسمي عبر تويتر، أن كل الانتهاكات الحاصلة تتزامن مع استمرار المليشيا في المناورة والتنصل من تنفيذ اتفاق السويد.
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