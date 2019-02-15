الان تتابع ارتفاع معدل البطالة في تركيا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أظهرت بيانات من معهد الاحصاء التركي يوم الجمعة أن معدل البطالة في تركيا بلغ 12.3 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، ارتفاعا من 11.6 بالمئة في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر.
وأشارت البيانات إلى أن متوسط البطالة خارج القطاع الزراعي بلغ 14.3 بالمئة، ارتفاعا من 13.6 بالمئة.
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