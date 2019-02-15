الارشيف / اخبار العالم

ارتفاع معدل البطالة في تركيا

0 نشر
Shareef 0 تبليغ

Advertisements

الان تتابع ارتفاع معدل البطالة في تركيا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أظهرت بيانات من معهد الاحصاء التركي يوم الجمعة أن معدل البطالة في تركيا بلغ 12.3 بالمئة في الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، ارتفاعا من 11.6 بالمئة في الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر.

وأشارت البيانات إلى أن متوسط البطالة خارج القطاع الزراعي بلغ 14.3 بالمئة، ارتفاعا من 13.6 بالمئة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع معدل البطالة في تركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا