الان تتابع “كردستان العراق” يوقف تصدير النفط إلى إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أوقفت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم “كردستان” العراقي اليوم الجمعة، تصدير نفط الاقليم إلى إيران، تنفيذا للعقوبات الأمريكية على طهران.

وقال مصدر في الوزارة، وفقا لقناة “السومرية نيوز” العراقية، إن “تصدير نفط كردستان إلى إيران توقف اليوم بقرار من وزارة الثروات الطبيعية في الإقليم”.

وأضاف أن هذا القرار يأتي ضمن إطار العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران.