ترامب يعلن حالة الطوارئ الوطنية في بلاده

أعلن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب ، اليوم الجمعة ، حالة الطوارئ في البلاد، بعد فشل مساعيه في الحصول على الضوء الأخضر من الكونغرس لتمويل مشروع الجدار الحدودي الذي يعتزم تشييده على الحدود الجنوبية مع المكسيك.

وقال ترامب في كلمة ألقاها من البيت الأبيض ، أعلن فيها عن قراره بفرض حالة الطوارئ ، إن مشروع الجدار سيكون ناجحا بنسبة 100 بالمئة في حماية الحدود الأمريكية من دخول المهاجرين والمخدرات من الجنوب.

وينتظر أن تسمح حالة الطوارئ للرئيس الأمريكي بالحصول على مبلغ 8 مليار دولار بشكل فوري لتمويل مشروع الجدار الحدودي ، وهو ما ترفضه الأغلبية الديمقراطية في الكونغرس.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام أن مجلس الشيوخ الأمريكي، صادق على مشروع القانون حول التمويل الحكومي، الذي ينص على تخصيص أموال لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

وصوت 83 عضوا في المجلس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، لصالح مشروع القانون، مقابل 16 نائبا صوتوا ضده.

ويقضي مشروع القانون بتخصيص أكثر من 300 مليار دولار لتمويل مختلف الهيئات والوكالات الحكومية، بما فيها وزارة الأمن الداخلي، ما سيسمح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالحصول على الأموال لبناء جدار المكسيك.

ويشمل هذا التمويل 1.37 مليار دولار لبناء 88 كيلومترا من الجدار على الحدود. وبالتالي سيحصل ترامب على تمويل لبناء الجدار، رغم رفض الكونغرس مطالبته الأولى بتخصيص 5.7 مليار دولار لبناء الجدار.

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وعلى الاثر، أحال مجلس الشيوخ مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذي من المتوقع أن يصادق عليه أيضا.

ويعتزم ترامب إعلان حالة الطوارئ، الأمر الذي سيسمح له بتحويل 2.7 مليار دولار من الأموال المخصصة سابقا لبناء الجدار، وذلك على الرغم من انتقادات الديمقراطيين لخطط ترامب.

وأفاد البيت الأبيض، مساء الخميس، بأن الرئيس ترامب سيوقع مشروع الميزانية الحكومية وسيعلن حالة الطوارئ الوطنية لتمويل بناء الجدار مع المكسيك، فيما أعلن السناتور ماكونيل أن "الرئيس ترامب يعتزم إعلان حالة الطوارئ الوطنية حتى يتمكن من تجاوز الكونغرس وبناء جداره الذي وعد بنائه أثناء حملته الانتخابية على طول حدود الولايات المتحدة الجنوبية الغربية". وأفاد بأن ترامب سيتحرك بعد التوقيع على مشروع قانون الميزانية.

وردا على إعلان البيت الأبيض، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي: "قد يحدث تحدّ قانوني في حال إعلان ترامب حالة الطوارئ الوطنية.. سوف ننظر في الخيارات".

وأضافت بيلوسي: "ما يحدث على الحدود لا يعتبر حالة طارئة"، في إشارة إلى تدفق آلاف المهاجرين عبر الحدود الأمريكية المكسيكية. وأشارت رئيسة مجلس النواب إلى أنها ستحضر للرد بشكل ملائم، في حال أعلن الرئيس الأميركي حالة الطوارئ.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي أعلن في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أنه يملك "حقا مطلقا" في إعلان حالة الطوارئ، إذا لم يتسن التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن إدراج التمويل الذي يطلبه لتأمين الحدود الجنوبية في ميزانية الحكومة.

وأوضح ترامب أنه لم يعلن حالة الطوارئ خلال خطابه للشعب الأميركي لأنه لا يزال يؤمن بإمكانية التوصل إلى اتفاق مع الكونغرس بشأن إدراج كلفة تشييد الجدار الفاصل على الحدود مع المكسيك في الميزانية الحكومية.