شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض يصدر إعلانا بشأن سورية خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (واشنطن)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الجمعة) إنه سيصدر إعلانا بشأن سورية خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة بينما ينتظر الحلفاء الأوروبيون وروسيا كيفية تنفيذه للقرار الذي اتخذه في ديسمبر لسحب القوات الأمريكية من البلاد.

وقال ترمب خلال مناسبة في البيت الأبيض «لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسورية ونجاحنا في القضاء على داعش، والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأربع والعشرين ساعة القادمة».