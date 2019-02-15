شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تدين الانفجار الذي استهدف قافلة عسكرية في الجانب الهندي من كشمير والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الذي استهدف قافلة عسكرية في الجانب الهندي من إقليم كشمير وأدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وشدد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم (الجمعة) على موقف الكويت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدًا وقوفها إلى جانب الهند في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أبنائها.