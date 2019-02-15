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الكويت تدين الانفجار الذي استهدف قافلة عسكرية في الجانب الهندي من كشمير

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الكويت)

أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لحادث التفجير الذي استهدف قافلة عسكرية في الجانب الهندي من إقليم كشمير وأدى إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى.

وشدد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم (الجمعة) على موقف الكويت الرافض لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدًا وقوفها إلى جانب الهند في مواجهة هذه الأعمال الإجرامية التي تستهدف أمنها واستقرارها وسلامة أبنائها.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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