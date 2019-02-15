شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفرض عقوبات على 5 شخصيات مقربة من مادورو والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (واشنطن)

فرضت الولايات المتحدة عقوبات مالية على خمسة من كبار المسؤولين الفنزويليين المقربين من نيكولاس مادورو الذي وصفته بأنه «رئيس فنزويلا السابق»، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الجمعة).

وشملت العقوبات قادة الاستخبارات والحرس الرئاسي والشرطة وشركة النفط الفنزويلية الذين وصفتهم وزارة الخزانة في بيانها، بأنهم «منحازون للرئيس السابق غير الشرعي نيكولاس مادورو الذي يواصل اضطهاد الشعب الفنزويلي».