شكرا لقرائتكم خبر عن قاذفات روسية مزودة بقدرات نووية تحلق فوق بحر اليابان والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (موسكو) نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم (الجمعة) إن قاذفات قنابل مزودة بقدرات نووية قامت بطلعة تدريبية فوق بحر اليابان مما دفع طوكيو لإرسال طائرات لاعتراضها. نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم (الجمعة) إن قاذفات قنابل مزودة بقدرات نووية قامت بطلعة تدريبية فوق بحر اليابان مما دفع طوكيو لإرسال طائرات لاعتراضها. وأضافت الوزارة أن المقاتلات اليابانية رافقت القاذفات الروسية لبعض الوقت خلال تحليقها الذي استمر 15 ساعة والذي عبر أيضا فوق بحر أوخوتسك ومناطق شرق المحيط الهادي.



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