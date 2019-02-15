الرئيس الأمريكي: سأوقع أمر إعلان حالة الطوارئ الوطنية

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيوقع اليوم الجمعة، أمر إعلان حالة الطوارئ الوطنية في بلاده.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أنه سيعلن العديد من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأمريكية، لمواجهة الأزمة في الحدود الجنوبية.

وأكد ترامب، أنه جرى تهريب أعداد كبيرة للغاية من المخدرات، عبر الحدود الجنوبية ما يدعو إلى بناء جدار حدودي يمنع العصابات من الولوج إلى أمريكا.

وكان ترامب أعلن في ديسمبر الماضي، إغلاق الحكومة، بعدما وصل المشرعون والرئيس إلى طريق مسدود بشأن مطالبه بناء جدار لمكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أمريكا.

ويطالب ترامب بأن أي تمويل لاستمرار عمل الحكومة الاتحادية، لا بد وأن يشمل أيضا 5.6 مليار دولار للبدء في بناء جدار كلفته 23 مليار دولار على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.

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