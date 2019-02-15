شكرا لقرائتكم خبر عن عاصم عبد الماجد مواصلا هجومه على آيات عرابى: خدعت شيوخ الإخوان وسنحاصرها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، هجومه على آيات عرابى، أحد حلفاء الإخوان الهاربين فى الخارج، مشيرا إلى أن شيوخ الإخوان انخدعوا فى هذه السيدة التى وصفها بالعميلة.

Advertisements

وقال عاصم عبد الماجد، فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك": "معركة كشف العميلة – فى إشارة إلى آيات عرابى - ومحاصرتها ونزع السم الزعاف الذى ملأت به عقولكم وقلوبكم – أى الإخوان - 5 أعوام كاملة متواصلة، فهذه هى المعركة الوحيدة التى كسبناها".

وتابع عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية: أنا منشغل ببعض الشيوخ الذين خدعتهم المندسة وسأحملهم على أن يتبرؤوا منها بحق بعد أن مدحوها 3 أعوام بالباطل.