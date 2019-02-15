شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد فؤاد: فرض ضرائب على أصحاب التكاتك يقلل من عجز الموازنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، أهمية فرض ضرائب على أصحاب التكاتك باعتبارها تمارس نشاط تجارى يستهدف الربح، مشيرا إلى أن أى أحد يقوم بأى نشاط لابد من فرض ضريبة عليه فوجود مجتمع غير ضريبى فكرة فاشلة تماما.

وقال عضو مجلس النواب فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن كل من يمارس نشاط تجارى يجب عليه أن يدفع ضريبة، أيا كان هذا النشاط التجارى، لافتا إلى أن مصر تدفع 13,5% من الناتج المحلى ضرائب فحصيلة الضرائب لدينا نصف أى دولة أخرى.

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ولفت الدكتور محمد فؤاد، إلى أنه إذا كان المواطنين يدفعون ضرائب فى كل الأنشطة لما كان لدينا عجز فى الموازنة أو ديون، وبالتالى فإن فرض ضريبة على التكاتك يصب فى صالح تقليل عجز الموازنة.

وكان عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، أصدر التعليمات التنفيذية رقم 1 لسنة 2019، بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط مركبات "التوك توك"، وذلك بعد دراسة شاملة لهذا النشاط.