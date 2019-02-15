شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس نقابة الإعلاميين يختار طارق سعدة قائما بأعمال النقيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صرح د. طارق سعده وكيل نقابة الإعلاميين ان مجلس النقابة اتخذ قراراً بتكليفه بالقيام باعمال نقيب الإعلاميين عقب تقديم الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى لاستقالته، و لحين الدعوة للجمعية العمومية، كما قرر المجلس تعيين الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة رئيساً للجنة المشرفه على الانتخابات.
وطالب سعدة الزملاء الذين تقدموا بطلبات العضوية ولم يستكملوا أوراقهم بضرورة استمكال الأوراق قبل الموعد المحدد لغلق باب القيد، مؤكداً على أن لجنة لقيد وجميع أجهزة النقابة فى حالة انعقاد دائم خلال الفترة المقبلة للانتهاء من جميع طلبات القيد.
وأكد القائم باعمال النقيب أن أعضاء المجلس جميعاً وجهوا فى بداية الاجتماع التحية والشكر للإعلامى حمدى الكنيسى على ما بذله من جهود لخروج النقابة للنور.
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