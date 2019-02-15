شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل اقتصادية البرلمان: خفض سعر الفائدة يؤكد نجاح خطوات الإصلاح الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد على وكيل لجنة الشئون الإقتصادية بالبرلمان، إن قرارات الإصلاح الإقتصادى التى اتخذتها الدولة أصبحنا فى طريقنا لجنى ثمارها، وهو ما يتمثل فى قرار البنك المركزى المصرى بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%.

وتابع وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن قرار البنك المركزى المصرى، بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%، هو دليل تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل حقيقى وواقعى، كما انه نتيجة ارتفاع معدل النمو وانخفاض التضخم والبطالة.

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وأوضح"محمد على" أن خفض سعر الفائدة بنسبة 1% يؤدى إلى تنشيط عملية الاستثمار، وزيادة تمويل كافة أنواع المشروعات فى مصر، ويرفع من ثقة المستثمرين فى الاقتصاد المصرى.