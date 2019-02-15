المغربي صاحب لقب “ألطف سائق” في لندن يفتح قلبه لليوم24.. ويوجه رسالة للسائقين المغاربة-فيديو

فيديو: حمزة مصباح

أحمد سرحاني هو سائق حافلة مغربي في إنجلترا، نال قبل مدة لقب “ألطف سائق” في لندن من طرف جمعية بريطانية، بفضل ابتاسمته الدائمة وتعامله اللبق مع الركاب.

ألطف سائق حافلة في لندن حل ضيفا على “اليوم24″، وكشف تفاصيل اللقب الذي ناله، وكيف تم اختياره من طرف الركاب، كما كشف عن عادته في التعامل مع ركاب حافلته.

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ويعيش أحمد سرحان بمظهره الذي يوحي أنه مسلم في لندن، ما يجعله محط أحكام مسبقة من الركاب، سرعان ما تتبدد عند مشاهدة تصرفاته معهم أو مع باقي الركاب.

ووجه سرحاني رسالة لسائقي الحافلات المغاربة، بخصوص التعامل إنسانيا مع مع الركاب.