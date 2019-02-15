العثماني: ما حققه المغرب في إدراك الفساد لا يكفي ونطمح لتصل الآثار إلى المواطن والمقاولة

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مكافحة الفساد ورش وطني جماعي لا يهم الحكومة، أو مؤسسة رسمية بعينها، بل له صبغة وطنية ونجاحه رهين بتظافر جهود الجميع.

وأوضح العثماني، خلال افتتاح الاجتماع الثاني للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الجمعة، أن الحكومة “حرصت، منذ البداية، على إعطاء الصبغة الوطنية الجامعة للجنة الوطنية لمكافحة الفساد، بدل جعلها حكومية، أو رسمية فقط، لأن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وطنية، وليست حكومية، ولا تتكلف بتنفيذها الجهات الرسمية وحدها”.

وفي هذا الصدد، أشار رئيس الحكومة إلى ضرورة مساهمة كل من المؤسسات الدستورية، والفاعلين الاقتصاديين، والاجتماعيين، والمجتمع المدني، ومختلف وسائل التأطير التربوي، والثقافي، والإعلامي، بالإضافة إلى الانخراط الواعي، والمسؤول للمواطنات، والمواطنين.

وللمضي قدما في مكافحة الفساد، وإعطاء دفعة أكبر لتفعيل الاستراتيجية الوطنية ولأداء اللجنة، اعتبر رئيس الحكومة أنه من الضروري تجويد حكامة تنزيل، وتتبع الاستراتيجية الوطنية، وتحقيق مستويات أعلى من الانخراط، والالتقائية في البرامج، مع تسريع وتيرة إنجاز الأوراش المبرمجة، وإطلاق أخرى قوية الأثر، وسريعة النجاح، إلى جانب أوراش نوعية جديدة من قبيل إلزامية المساطر، وإصدار ميثاق المرافق العمومية.

وشدد العثماني على تعزيز الرقمنة لما لها من دور في تقوية الشفافية، والتضييق على الفساد، وأشار إلى ما حققه المغرب من تحسن في مؤشري إدراك الفساد وممارسة الأعمال، معبرا عن أنه “على الرغم من أن هذه النتائج تسر، إلا أنها لا تغري، ونؤمن أن ما تحقق لا يكفي، بل نطمح إلى المزيد، وإلى إطلاق دينامية مجتمعية واسعة، تحقق إنجازات متتالية مطردة، تصل آثارها إلى المواطن والمقاولة، وللقطع مع أجواء التوجس والريبة، وإحلال الشفافية والثقة، ونعمل على تقليص الهوة بين الإنجازات المحققة، والآثار، والإدراك، وبين انتظارات، وتطلعات المواطنين، ولنا كامل الثقة لتحقيق ذلك”.