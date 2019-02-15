ترامب سيعلن غدًا القضاء على داعش

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إنه سيصدر إعلانًا بشأن القضاء على تنظيم الدولة الإسلاميّة (داعش)، غدًا، السبت.

وجاء تصريح الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض، اليوم، الجمعة، أعلن فيه عن إعلان حالة الطوارئ الوطنيّة لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، بعد رفض من الكونغرس تسبب بتعطيل حكوي استمرّ لقرابة الشّهر.

وقال ترامب إن " كل ما أهدف إليه هو تأمين حدودنا وأؤكد أن الجدار مع حدود المكسيك سينجح بنسبة 100%"، مقرًا بأنّ المكسيك تنسّق مع الولايات المتحدة "بشكل أفضل من الماضي".

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ومن شأن إعلان حالة الطوارئ أن يضع بيد ترامب 8 مليارات دولار على الفور، للمباشرة في تأمين الحدود، بحسب ما قالت مصادر في البيت الأبيض، لوسائل إعلام أميركيّة.

وللدلالة على نجاح خططه في غير ملفّ، أشاد ترامب في خطابه، مرّة أخرى، قبل أقل من أسبوعين من قمته الثانية مع كيم جونغ أون، بالإمكانات الاقتصادية "الهائلة" لكوريا الشمالية.

وقال "نعتقد أنه لدى كوريا الشمالية والرئيس كيم إمكانات هائلة كقوة اقتصادية" مضيفا "نتطلع إلى الأمام" للقاء الزعيم الكوري الشمالي في فيتنام يومي 27 و 28 شباط/فبراير الجاري.