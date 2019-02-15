موسكو: سنقيم في سوريا مراكز إيواء مؤقت للنازحين من مخيم الركبان

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الجمعة، أنها ستنشئ بالتعاون مع السلطات السورية، مراكز إيواء مؤقت للنازحين من مخيم الركبان الواقع على الحدود بين سوريا والأردن.
وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء إيغور كوناشينكوف، في بيان صدر عنه اليوم الجمعة: "بمساعدة من الاتحاد الروسي، وصلت قافلة مساعدات ثانية إلى مخيم الركبان"، موضحا أن الشحنات تضمنت 1080 طنا من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الأساسية.
وذكر كوناشينكوف أن الشرطة العسكرية الروسية رافقت القافلة في طريقها من دمشق إلى منطقة التنف.
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