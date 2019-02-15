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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، إنه سيصدر إعلانا بشأن سوريا خلال الأربع وعشرين ساعة المقبلة بينما ينتظر الحلفاء الأوروبيون وروسيا كيفية تنفيذه للقرار الذي اتخذه في ديسمبر/كانون الأول لسحب القوات الأمريكية من البلاد.
وأكد ترامب خلال مناسبة في البيت الأبيض "لدينا الكثير من الإعلانات العظيمة التي لها علاقة بسوريا ونجاحنا في القضاء على تنظيم داعش والتي سيتم الإعلان عنها خلال الأربع وعشرين ساعة القادمة".
وكان ترامب قد أعلن نهاية العام الماضي، انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وإعلان هزيمة تنظيم داعش، بعد أكثر من 7 سنوات على الأزمة السورية والتدخلات الإقليمية، وقد وجد هذا القرار ردود فعل مؤيدة وأخرى رافضة.
من جانب آخر حذر زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، الرئيس ترامب من الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية من سوريا.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: سنعلن أمرا هاما بخصوص دحر تنظيم داعش خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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