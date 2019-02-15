الأردن: متفجرات "وادي الأزرق" مطابقة لمواد حادث الفحيص الإرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت الناطقة باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات، الجمعة، إن قوات الأمن عثرت على مواد متفجرة محلية الصنع مدفونة في موقع الانفجار الذي وقع أمس الخميس، مطابقة لنفس المتفجرات التي استخدمت في حادث الفحيص الإرهابي.

وفي الـ9 من أغسطس/آب 2018 قام شخص يُعتقد بأنه مرتبط بتنظيم داعش الإرهابي بزرع عبوة ناسفة مكان اصطفاف سيارة لدورية أمنية في محيط موقع مهرجان الفحيص ببلدة الفحيص التابعة لمحافظة البلقاء غرب العاصمة الأردنية عمان، ما أدى لمقتل الرقيب علي عدنان قوقزة وجرح آخرِين من أفراد الأمن.



وأكدت غنيمات، أن قوات الأمن تعاملت مع هذه المواد، وتم تفجيرها في الموقع، مشيرة إلى أن التحقيق وعمليات المسح والتمشيط في المنطقة لاتزال جارية لكشف ملابسات الحادث.



من جهة أخرى، شيع الأردنيون، اليوم الجمعة، شهداء الحادث الذين سقطوا أمس في الانفجار الذي وقع في منطقة الأزرق التابعة لمحافظة البلقاء غرب الأردن.





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وأسفر الانفجار عن استشهاد الملازم أول أحمد محمود فيّاض الجالودي، والرقيب أول مصعب نزيه سلامة الشبلي العتوم من جهاز المخابرات العامّة، بالإضافة إلى إصابة 8 آخرين من أفراد الأمن.





وكان على رأس المشيعين، رئيس هيئة الأركان الأردنية الفريق الركن محمود فريحات، ومدير الأمن العام الأردني اللواء فاضل الحمود ووزير الداخلية ومدير المخابرات ومدير قوات الدرك ومدير الدفاع المدني وجمع غفير من المواطنين الأردنيين.



