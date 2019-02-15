مبعوث الأمم المتحدة الجديد لسوريا يسعى لبدء محادثات بشأن الدستور

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال جير بيدرسن مبعوث الأمم المتحدة الجديد لسوريا، الجمعة، إنه يأمل في دعوة لجنة دستورية للاجتماع بجنيف "في أقرب وقت ممكن" دون ذكر إطار زمني محدد في أحدث محاولة لإنهاء الحرب السورية.



وأضاف جير بيدرسن، رابع وسيط في الأزمة السورية بعد كوفي عنان والأخضر الإبراهيمي وستافان دي ميستورا، إن لديه أفكارا أيضا بشأن كيفية بناء الثقة بين الجانبين اللذين شاركا في 9 جولات سابقة لم تثمر عن شيء تقريبا.

وتابع بيدرسن للصحفيين: "أعتقد أننا وضعنا أيدينا على التحديات، واتفقنا بشأن كيفية المضي قدما، وأرى أن هذا مؤشر إيجابي جدا".

واستطرد: "آمل أن يتمكنوا في أقرب وقت ممكن من عقد اجتماع للجنة الدستور في جنيف".

ووافقت المعارضة السورية العام الماضي على المشاركة في عملية إعادة كتابة الدستور، تحت إشراف الأمم المتحدة، في أعقاب مؤتمر سلام في مدينة سوتشي الروسية.